Crash d’un avion de ligne russe: Le président de la République présente ses condoléances à son homologue russe

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à son homologue russe, M. Vladimir Poutine, suite au crash d’un avion de ligne russe dans la ville de Tynda, faisant 49 morts.

«Excellence Monsieur Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, c’est avec une grande tristesse et une profonde affliction que j’ai appris le crash de l’avion de ligne russe dans la ville de Tynda, qui a fait 49 morts», lit-on dans le message de condoléances.

«En cette douloureuse épreuve, je tiens à vous présenter, ainsi qu’au peuple russe ami, et, à travers vous, aux familles des victimes, au nom du peuple et du Gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes sincères condoléances, vous assurant de ma profonde compassion», a ajouté le président de la République.

«Tout en vous réitérant mes sincères condoléances, veuillez agréer, Monsieur le président, l’expression de mes sentiments les plus respectueux», a-t-il conclu son message de condoléances.