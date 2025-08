Crash d’un hélicoptère de la Protection civile à Jijel: Le président de la République présente ses condoléances

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances et sa profonde compassion à l’ensemble des cadres et agents de la Protection civile ainsi qu’aux familles des victimes du crash d’un hélicoptère de la Protection civile, survenu mardi à l’aéroport Ferhat Abbas, dans la wilaya de Jijel.

“C’est avec une profonde affliction et une vive émotion que j’ai appris la nouvelle du crash d’un hélicoptère relevant de la Protection civile, survenu après son décollage de l’aéroport de Jijel pour une mission d’instruction, et qui a coûté la vie aux membres de son équipage, parmi lesquels leur instructeur de nationalité étrangère”, lit-on dans le message de condoléances du président de la République.

“En cette douloureuse tragédie, je tiens à adresser à l’ensemble des cadres et agents de la Protection civile, ainsi qu’aux familles des victimes, mes sincères condoléances et ma profonde compassion, priant Allah Tout-Puissant d’entourer les martyrs de cette noble profession humanitaire de Sa sainte miséricorde et de vous prêter tous patience et réconfort. « A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons »”, a ajouté le président de la République.