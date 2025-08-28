De fortes vagues attendues sur les zones côtières à partir de demain jeudi

De fortes vagues, pouvant atteindre par moments une hauteur de trois mètres, sont attendues dans plusieurs régions de la bande côtière à partir de demain jeudi, selon un bulletin d’alerte émis, ce mercredi par les services de l’Office national de la météorologie.

Selon ce même bulletin, il est prévu l’enregistrement de vagues hautes, de direction ouest à nord-ouest, au niveau des régions côtières de Mers El-Kebir, Beni Saf, Oran, Cap Carbon (Arzew), et ce à partir de jeudi à 03h00 jusqu’à vendredi à 03h00 au moins.

La hauteur des vagues, pendant cette période, variera entre 1,5 et 2 mètres, pour atteindre 2 à 3 mètres à partir de l’après-midi de jeudi.

Au niveau de Cap Carbon (Arzew), Mostaganem, El Marsa, Tenes, Beni Haoua et Damous, il est prévu que la hauteur des vagues varie entre 1,5 et 2 mètres, puis augmente à partir de l’après-midi de jeudi pour atteindre entre 2 et 2,5 mètres, et ce durant la période s’étendant de jeudi à 06h00 jusqu’à vendredi à 06h00 au moins.

Le bulletin concerne également les régions de Damous, Cherchell, Bou Ismaïl et Alger, où la hauteur des vagues devrait se situer entre 1,5 et 2 mètres, durant la période allant de jeudi à 12h00 jusqu’à vendredi à 06h00 au moins.