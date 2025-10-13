Début ce lundi de l’opération d’échange de prisonniers dans le cadre de la première phase de l’accord de cessez-le-feu à Ghaza

L’opération d’échange de prisonniers palestiniens et de détenus israéliens dans la bande de Ghaza a débuté, ce lundi, dans le cadre de la première phase du plan du président américain Donald Trump visant à mettre fin à la guerre à Ghaza et instaurer la paix au Moyen-Orient.

Le Comité international de la Croix-Rouge a annoncé avoir reçu un premier groupe de 7 détenus israéliens dans la bande de Ghaza, qui ont été remis aux autorités d’occupation. Les 13 autres détenus doivent être remis plus tard dans la journée.

Selon la première phase du plan, tous les détenus israéliens vivants à Ghaza — au nombre de 20 — seront libérés, en plus de la remise progressive de 28 corps, en fonction de leur récupération sous les décombres des habitations dans la bande de Ghaza.

En contrepartie, les autorités d’occupation libéreront 250 prisonniers palestiniens condamnés à de longues peines, dont des peines de réclusion à perpétuité, ainsi que 1 718 détenus originaires de Ghaza, arrêtés depuis le début de l’agression le 7 octobre 2023.

À la prison d’Ofer, à l’ouest de Ramallah, les forces d’occupation ont mobilisé des centaines d’éléments dans la cour de la prison et ses alentours, en prévision de la libération des prisonniers.

Les autorités d’occupation avaient regroupé les prisonniers devant être libérés dans cinq prisons principales, les transférant vers deux établissements en vue de leur transfert vers Ghaza, puis vers la République arabe d’Égypte.

L’opération d’échange des prisonniers palestiniens et des détenus israéliens se déroule sous la supervision d’un comité tripartite composé de l’Égypte, du Qatar et des États-Unis, chargé de veiller à l’application de l’accord de cessez-le-feu.

Hier, dimanche, les autorités d’occupation ont interdit à environ 100 proches des prisonniers, qui doivent être libérés et expulsés hors de Palestine, de voyager.

Le président américain Donald Trump avait annoncé, le 9 octobre courant, être parvenu à un accord pour lancer la première phase de son plan de paix pour le Moyen-Orient, dévoilé le 29 septembre dernier. Ce plan prévoit la fin de l’agression contre la bande de Ghaza, le retrait des forces d’occupation, l’entrée de l’aide humanitaire, ainsi qu’un échange de prisonniers.