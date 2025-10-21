-- -- -- / -- -- --
Début ce mardi de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière

Le ministère de la Santé lance officiellement ce mardi la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. À cette occasion, une journée d’information et de sensibilisation sera organisée au siège du ministère afin de rappeler l’importance de la vaccination, notamment pour les personnes les plus vulnérables.

Il faut souligner que la grippe peut entraîner des complications graves, en particulier chez les personnes âgées de plus de 65 ans et celles souffrant de maladies chroniques telles que le diabète, l’asthme ou les maladies cardiovasculaires.

Le ministère de la Santé a toujours insisté sur la nécessité de se faire vacciner chaque année, car le virus évolue constamment. Cette initiative vise à renforcer la prévention et à limiter les hospitalisations durant la saison hivernale.

