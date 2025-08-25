Décès du journaliste et artiste Khaled Louma: la DG de la communication à la Présidence de la République présente ses condoléances

La Direction générale de la communication à la Présidence de la République a présenté, dimanche, ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion à la famille du journaliste et artiste décédé, Khaled Louma, figure emblématique de la Chaîne 3 de la Radio nationale.

“Le défunt a laissé derrière lui une brillante carrière à la radio algérienne, durant laquelle il a su conquérir le cœur de ses fans, collègues et auditeurs, contribuant tout au long de sa carrière à la promotion du goût du public pour l’art en Algérie via les ondes”, lit-on dans le message de condoléances.

Suite à cette perte douloureuse, “la Direction générale de la communication présente également ses sincères condoléances à tous ses collègues de la radio algérienne et à la famille médiatique, implorant Dieu Tout-Puissant de lui accorder sa miséricorde, de l’accueillir en Son Paradis et d’apporter à ses proches patience et réconfort. “A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons””.