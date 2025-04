Décès du membre du Conseil de la nation Walid Laggoune

Expert en droit constitutionnel, le défunt avait été nommé, le 15 février 2022, membre du Conseil de la nation au titre du tiers présidentiel.

Il était également membre du groupe de travail chargé d’examiner les avant-projets de codes communal et de wilaya.

Le président de la République présente ses condoléances

“C’est avec des cœurs résignés à la volonté d’Allah que nous avons appris la triste nouvelle du décès du membre du tiers présidentiel au Conseil de la nation, le professeur de droit émérite Walid Laggoune. En cette douloureuse épreuve, je présente à sa famille mes sincères condoléances, les assurant de ma profonde compassion et priant Allah Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa sainte miséricorde, de l’accueillir en Son vaste paradis et de prêter aux siens patience et réconfort. A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons”, a écrit le président de la République dans son message de condoléances.