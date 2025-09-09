Décès en martyr du Caporal-chef Ammari Seif Eddine lors d’un ratissage à Tipasa: Le président de la République présente ses condoléances

Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté, lundi, ses sincères condoléances aux membres de l’Armée nationale populaire (ANP), ainsi qu’à la famille du Caporal-chef Ammari Seif Eddine, tombé en martyr lors d’une opération de recherche et de ratissage dans la zone du secteur militaire de Tipasa.

“C’est avec une immense tristesse et une profonde affliction que le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a appris le décès en martyr du Caporal-chef Ammari Seif Eddine lors d’une opération de recherche et de ratissage dans la zone du secteur militaire de Tipasa ayant permis la neutralisation de deux terroristes”, lit-on dans le message de condoléances.

“En cette douloureuse épreuve, le président de la République présente à la famille du défunt, ainsi qu’aux membres de l’Armée nationale populaire (ANP), ses sincères condoléances, les assurant de sa profonde compassion et priant Allah Tout-Puissant d’accorder au martyr Sa sainte miséricorde, de l’accueillir en Son vaste paradis et de prêter aux siens patience et réconfort. A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons”.