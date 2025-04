Décision de Paris de demander à 12 agents consulaires algériens de quitter le territoire français: Alger prend acte

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l’étranger, Sofiane Chaib, a déclaré mercredi que l’Algérie “a pris connaissance” et “pris acte” de la décision de Paris de rappeler l’ambassadeur de France en Algérie pour consultation et de demander à 12 agents consulaires et diplomatiques de quitter le territoire français.