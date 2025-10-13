Déclaration percutante de Hamas : ” Netenyahu a échoué “

Après la mise en œuvre de la première phase de l’accord d’échange de prisonniers, la branche armée du Hamas a publié une déclaration percutante, mettant en lumière l’échec de la stratégie militaire sioniste et soulignant que la Résistance, par sa persévérance et son sacrifice, a contraint l’ennemi à venir à la table des négociations.

Ce lundi matin 13 octobre, les Brigades Al-Qassam, branche armée du mouvement palestinien de la Résistance musulmane, Hamas, ont émis un communiqué à l’occasion du premier échange de prisonniers, après la remise de sept prisonniers israéliens à la Croix-Rouge. Cette déclaration affirme : « L’accord conclu est le fruit de la ténacité de notre peuple et de la détermination des résistants. Nous affirmons notre engagement envers l’accord signé et les calendriers qui y sont liés, à condition que l’Occupant respecte lui aussi ses engagements. »

La déclaration poursuit : « L’ennemi a échoué dans sa tentative de récupérer ses prisonniers par la pression militaire, malgré sa supériorité en matière de renseignement et de force. Il est désormais contraint de céder et de restituer ses captifs via un accord d’échange, comme la Résistance l’avait promis dès le départ. »

La branche armée du Hamas précise également : « L’Occupant nazi aurait pu rendre vivant la plupart de ses prisonniers il y a des mois, mais, par obstination et procrastination, il a préféré que son armée en tue des dizaines, à cause d’une politique de pression militaire vouée à l’échec. »

Enfin, les Brigades Al-Qassam s’adressent aux otages palestiniens en déclarant : « Gaza et sa Résistance ont offert leur bien le plus précieux et ont tout mis en œuvre pour briser vos chaînes de captivité. Nous promettons que votre cause restera une priorité nationale jusqu’à ce que tous retrouvent la liberté. »