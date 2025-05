Découverte de 19 conteneurs contenant des marchandises non déclarées: dix personnes placées en détention provisoire

Dix (10) individus ont été placés en détention provisoire après la découverte de dix-neuf (19) conteneurs renfermant des marchandises non déclarées ou faisant l’objet de fausses déclarations, introduites sur le territoire national, indique jeudi un communiqué rendu par le Parquet de la République près le Pôle pénal économique et financier national.

“Conformément aux dispositions de l’article 11 du Code de procédure pénale, le Parquet de la République près le Pôle pénal économique et financier national informe l’opinion publique que, suite à des informations parvenues aux services du ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, concernant la commercialisation de montres électroniques pour enfants interdites à la vente en Algérie, une enquête préliminaire a été ouverte, laquelle a conduit à la découverte de 19 conteneurs de marchandises non déclarées ou faisant l’objet de fausses déclarations, introduites illégalement sur le territoire national avec la complicité de fonctionnaires publics”, précise la même source.

“Après parachèvement de l’enquête préliminaire, les suspects ont été présentés devant la justice, qui a ouvert une information judiciaire à leur encontre pour faux et usage de faux dans des documents administratifs, obtention de documents administratifs par des moyens frauduleux, abus délibéré de fonction en violation des lois et règlements, dilapidation intentionnelle de deniers publics, trafic d’influence, infraction à la législation et à la réglementation relatives aux changes et aux mouvements de capitaux de et vers l’étranger, et pour blanchiment d’argent et de revenus criminels dans le cadre d’une organisation criminelle structurée, en recourant aux facilités offertes par une activité professionnelle”, ajoute le communiqué.

Après audition de onze (11) mis en cause, le juge d’instruction a ordonné la mise en détention provisoire de dix (10) d’entre eux, tandis que l’enquête suit son cours.