Démantèlement d’un réseau criminel international de trafic de médicaments

Le Service central de lutte contre le crime organisé (SCLCO), a mis fin, en début de semaine, aux activités d’un réseau criminel international versé dans le trafic de médicaments et d’équipements pharmaceutiques d’origine étrangère, et arrêté deux de ses membres, tandis que trois autres se trouvent à l’étranger, a indiqué vendredi un communiqué de la Sûreté nationale.

L’opération s’est déclenchée suite à des investigations intensives sur terrain, ayant permis de découvrir le plan criminel de ce réseau et saisir 22.636 unités de médicaments et d’équipements pharmaceutiques à Alger et Annaba, stockés dans des conditions ne répondant pas aux normes de sécurité et de santé.

Les mis en cause ont été présentés devant le Procureur de la République près le tribunal de Dar El Beïda pour trafic constituant un danger pour la santé et l’économie publiques, tandis que trois autres membres du même réseau se trouvent à l’étranger, conclut le communiqué.