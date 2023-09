Derradji: la FAF se retire de l’organisation de la CAN 2025 et 2027

Le journaliste algérien Hafid Derradji a indiqué que la Fédération algérienne de football (FAF) a fait part à la CAF de son retrait de la course pour l’organisation de la CAN 2025 et 2027.

“Comme il fallait s’y attendre, la FAF informe officiellement la CAF du retrait de sa candidature pour l’organisation de la CAN 2025 et 2027”, a écrit Derradji lundi soir dans un post sur le réseau social X.

Selon le journaliste, “l’organisation de la CAN ne constitue pas la priorité de la FAF qui se focalise sur le redressement du football algérien et de gagner des titres africains”.

En effet, la Confédération africaine de football (CAF) devrait dévoiler ce mercredi le nom des pays hôtes de la CAN 2025 et 2027.