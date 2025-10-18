Des averses orageuses affecteront plusieurs wilayas du pays

Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle avec des rafales de vent sous orages, continueront d’affecter plusieurs wilayas du pays jusqu’à dimanche, indique un bulletin météorologique spécial (BMS), émis samedi par l’Office national de météorologie.

De niveau de vigilance “Orange”, ce BMS concerne les wilayas de Souk Ahras, Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna, Tébessa, Biskra, Ouled Djellal, El Meghaïer, Touggourt, et le nord d’El Oued, avec des quantités de pluies estimées entre 20 et 30 mm, atteignant ou dépassant 40 mm notamment sur la région des Aurès, jusqu’à dimanche à 06h00 du matin, précise la même source.

Le BMS concerne également les wilayas de Ghardaïa, Laghouat, Djelfa, M’sila, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Bejaia et Tizi Ouzou, avec des quantités de pluies oscillant entre 20 et 30 mm, samedi entre 12h00 à 23h00.