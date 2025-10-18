-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Des averses orageuses affecteront plusieurs wilayas du pays

Echorouk
  • 24
  • 0
Des averses orageuses affecteront plusieurs wilayas du pays

Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle avec des rafales de vent sous orages, continueront d’affecter plusieurs wilayas du pays jusqu’à dimanche, indique un bulletin météorologique spécial (BMS), émis samedi par l’Office national de météorologie.

De niveau de vigilance “Orange”, ce BMS concerne les wilayas de Souk Ahras, Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna, Tébessa, Biskra, Ouled  Djellal, El Meghaïer, Touggourt, et le nord d’El Oued, avec des quantités de pluies estimées entre 20 et 30 mm, atteignant ou dépassant 40 mm notamment sur la région des Aurès, jusqu’à dimanche à 06h00 du matin, précise la même source.

Le BMS concerne également les wilayas de Ghardaïa, Laghouat, Djelfa, M’sila, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, El Tarf, Annaba, Skikda, Jijel, Bejaia et Tizi Ouzou, avec des quantités de pluies oscillant entre 20 et 30 mm, samedi entre 12h00 à 23h00.

Articles en Relation
Le président de la République honore les athlètes qui se sont distingués dans différentes compétitions internationales

Le président de la République honore les athlètes qui se sont distingués dans différentes compétitions internationales

Importation de 10.000 bus: le Premier ministre préside à Chlef une cérémonie de remise d’autorisations

Importation de 10.000 bus: le Premier ministre préside a Chlef une cérémonie de remise d’autorisations

Indonésie: Un puissant séisme de magnitude 6,5 frappe au large de la ville d’Abepura

Indonésie: Un puissant séisme de magnitude 6,5 frappe au large de la ville d’Abepura

Le MNA salue le leadership du Président de la République et ses efforts en faveur des causes africaines et des pays du Sud

Le MNA salue le leadership du Président de la République et ses efforts en faveur des causes africaines et des pays du Sud

Un groupe extrémiste israélien bloque l’aide humanitaire à Gaza

Un groupe extrémiste israélien bloque l’aide humanitaire a Gaza

Wilaya d’Alger: Fermeture temporaire d’un tronçon de la rocade sud Dar El Beïda-Zéralda vendredi

Wilaya d’Alger: Fermeture temporaire d’un tronçon de la rocade sud Dar El Beïda-Zéralda vendredi

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus