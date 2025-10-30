-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Des pluies orageuses sur plusieurs wilayas jeudi et vendredi

Echorouk
  • 22
  • 0
Des pluies orageuses sur plusieurs wilayas jeudi et vendredi

Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle avec rafales sous orages, affecteront jeudi et vendredi plusieurs wilayas du pays, indique un bulletin météorologique spécial (BMS), émis par l’Office national de météorologie.

De niveau de vigilance «Orange», ce BMS concerne les wilayas de Mostaganem, Chlef, Tipasa, Alger, Boumerdes, Blida, Médéa, Ain Defla et Relizane, avec des quantités de pluie oscillant entre 20 et 40 m, jeudi de 13h00 à 20h00, précise la même source.

Le BMS concerne également les wilayas de Bouira, Tizi-Ouzou, Béjaïa, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Djelfa, M’sila et Batna, avec des quantités de pluie estimées entre 20 et 40 mm, et ce de jeudi à 13h00 à vendredi à 01h00.

Des pluies sont également prévues sur les wilayas de Jijel, Skikda et Annaba, avec des quantités oscillant entre 20 et 40 mm, de jeudi à 13h00 à vendredi à 06h00.

Articles en Relation
Dialogue interreligieux: La politique de l’Algérie est un exemple à suivre

Dialogue interreligieux: La politique de l’Algérie est un exemple a suivre

Sarkozy seul détenu à bénéficier de quatre parloirs par semaine à la prison de la Santé

Sarkozy seul détenu a bénéficier de quatre parloirs par semaine a la prison de la Santé

Capago publie une mise au point importante sur les demandes de visa

Capago publie une mise au point importante sur les demandes de visa

Le Gouvernement examine des projets de décrets exécutifs et des présentations relatives à plusieurs secteurs économiques

Le Gouvernement examine des projets de décrets exécutifs et des présentations relatives a plusieurs secteurs économiques

Un BMS annonce des pluies et des orages sur plusieurs wilayas

Un BMS annonce des pluies et des orages sur plusieurs wilayas

A la demande de l’Algérie et de plusieurs pays, le Conseil de sécurité onusien tient ce jeudi une réunion sur le Soudan

A la demande de l’Algérie et de plusieurs pays, le Conseil de sécurité onusien tient ce jeudi une réunion sur le Soudan

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus