Des pluies orageuses sur plusieurs wilayas jeudi et vendredi

Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle avec rafales sous orages, affecteront jeudi et vendredi plusieurs wilayas du pays, indique un bulletin météorologique spécial (BMS), émis par l’Office national de météorologie.

De niveau de vigilance «Orange», ce BMS concerne les wilayas de Mostaganem, Chlef, Tipasa, Alger, Boumerdes, Blida, Médéa, Ain Defla et Relizane, avec des quantités de pluie oscillant entre 20 et 40 m, jeudi de 13h00 à 20h00, précise la même source.

Le BMS concerne également les wilayas de Bouira, Tizi-Ouzou, Béjaïa, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Djelfa, M’sila et Batna, avec des quantités de pluie estimées entre 20 et 40 mm, et ce de jeudi à 13h00 à vendredi à 01h00.

Des pluies sont également prévues sur les wilayas de Jijel, Skikda et Annaba, avec des quantités oscillant entre 20 et 40 mm, de jeudi à 13h00 à vendredi à 06h00.