Des pluies sur plusieurs wilayas du pays lundi et mardi

Echorouk
Des pluies sont attendues, lundi et mardi, plusieurs wilayas du pays, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS), émis par l’Office national de météorologie.

De niveau de vigilance “orange”, le BMS prévoit des pluies sur les wilayas de Naâma, le Sud de Sidi Bel Abbes et Tlemcen, El Bayadh, Saïda, Laghouat, Tiaret, M’sila et Djelfa, avec des quantités oscillant entre 20 et 30 mm, durant la journée de lundi, de 13h00 à 23 h00, précise la source.

Le BMS prévoit également des pluies, lundi et mardi, dans les wilayas d’El Tarf, Sétif, Souk Ahras, Tébessa, Guelma, Constantine, Oum El Bouaghi, Khenchela, Batna et Mila, avec des quantités oscillant entre 20 et 30 mm, pouvant atteindre ou dépasser les 40 mm et ce, de lundi à 14h00 à mardi à 2h00.

