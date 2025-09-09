Des pluies sur plusieurs wilayas du pays mardi et mercredi

Des pluies sont annoncées, mardi et mercredi, sur plusieurs wilayas du pays, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS), émis par l’Office national de météorologie.

De niveau de vigilance «Orange», le BMS concerne, pour ce mardi, les wilayas de Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Sidi-Bel-Abbès, Naâma, le Nord d’El Bayadh, Mascara, Saida, Mostaganem, Relizane et Tiaret, avec des quantités comprises entre 20 et 30 mm et ce, de 06h00 à 23h00, précise la même source.

Des pluies sont également prévues sur les wilayas de Médéa, le nord de Sétif, Bouira, le nord de Djelfa, le nord M’silla, Bordj Bou Arreridj, Médéa, Bejaïa, Tizi-Ouzou et Jijel, les quantités sont estimées seront entre 30 et 50 mm, pouvant atteindre et dépasser localement les 60 mm, ajoute la même source.

Les wilayas de Boumerdes, Alger, Chlef, Tissemsilt, Tipaza, Blida et Ain Defla sont également concernées, avec des quantités de pluies oscillant entre 20 et 30 mm, et ce de mardi à 10h00 à mercredi à 01h00.