-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Des pluies sur plusieurs wilayas du pays mardi et mercredi

Echorouk
  • 30
  • 0
Des pluies sur plusieurs wilayas du pays mardi et mercredi

Des pluies sont annoncées, mardi et mercredi, sur plusieurs wilayas du pays, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS), émis par l’Office national de météorologie.

De niveau de vigilance «Orange», le BMS concerne, pour ce mardi, les wilayas de Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Sidi-Bel-Abbès, Naâma, le Nord d’El Bayadh, Mascara, Saida, Mostaganem, Relizane et Tiaret, avec des quantités comprises entre 20 et 30 mm et ce, de 06h00 à 23h00, précise la même source.

Des pluies sont également prévues sur les wilayas de Médéa, le nord de Sétif, Bouira, le nord de Djelfa, le nord M’silla, Bordj Bou Arreridj, Médéa, Bejaïa, Tizi-Ouzou et Jijel, les quantités sont estimées seront entre 30 et 50 mm, pouvant atteindre et dépasser localement les 60 mm, ajoute la même source.

Les wilayas de Boumerdes, Alger, Chlef, Tissemsilt, Tipaza, Blida et Ain Defla sont  également concernées, avec des quantités de pluies oscillant entre 20 et 30 mm, et ce de mardi à 10h00 à mercredi à 01h00.

Articles en Relation
France: Les députés renversent le gouvernement de François Bayrou lors d’un vote de confiance

France: Les députés renversent le gouvernement de François Bayrou lors d’un vote de confiance

Décès en martyr du Caporal-chef Ammari Seif Eddine lors d’un ratissage à Tipasa: Le président de la République présente ses condoléances

Décès en martyr du Caporal-chef Ammari Seif Eddine lors d’un ratissage a Tipasa: Le président de la République présente ses condoléances

28e SILA: Lancement de la 2e édition du prix “Mon Premier Livre” dédié aux jeunes

28e SILA: Lancement de la 2e édition du prix “Mon Premier Livre” dédié aux jeunes

Air Algérie: Des perturbations de et vers la France en raison d’un préavis de grève des contrôleurs aériens français

Air Algérie: Des perturbations de et vers la France en raison d’un préavis de grève des contrôleurs aériens français

Espagne: Le Premier ministre annonce 9 mesures « pour stopper le génocide à Gaza »

Espagne: Le Premier ministre annonce 9 mesures « pour stopper le génocide a Gaza »

Vague de chaleur sur trois wilayas de l’Est du pays, pluies et orages sur d’autres lundi et mardi

Vague de chaleur sur trois wilayas de l’Est du pays, pluies et orages sur d’autres lundi et mardi

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus