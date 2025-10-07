Des pourparlers indirects entre le Hamas et Israël débutent en Égypte pour préparer un accord d’échange d’otages

Des pourparlers indirects entre Israël et le mouvement palestinien Hamas ont débuté lundi dans la ville égyptienne de Charm el-Cheikh, sur la mer Rouge, dans le but de préparer le terrain pour un échange de prisonniers, ont rapporté les médias égyptiens.

Selon la chaîne publique Al-Qahera News, citant des sources égyptiennes, ces discussions s’inscrivent dans le cadre des efforts de l’Égypte pour mettre en œuvre le plan de cessez-le-feu à Gaza proposé par le président américain Donald Trump.

Les mêmes sources ont précisé que des médiateurs égyptiens et qataris œuvrent à la mise en place d’un mécanisme pour la libération des prisonniers.

Une délégation israélienne est arrivée à Charm el-Cheikh lundi matin pour participer aux discussions, tandis que la délégation du Hamas, conduite par le dirigeant du mouvement Khalil al-Hayya, était arrivée dimanche.