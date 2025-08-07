-- -- -- / -- -- --
Détails sur la future rencontre Poutine-Trump

Echorouk
Principales déclarations de Youri Ouchakov, conseiller présidentiel russe:

La semaine prochaine a été fixée comme date butoir pour le sommet bilatéral. Pourtant, il est difficile de prévoir combien de jours dureront les préparatifs.

Le lieu des entretiens a également été convenu; il sera annoncé ultérieurement.

Steve Witkoff, émissaire de Donald Trump, a évoqué l’idée de pourparlers trilatéraux (Poutine-Trump-Zelensky), mais Moscou n’a pas commenté.

La Russie est en train d’informer ses amis et partenaires des résultats des discussions Poutine-Witkoff à Moscou.

Les entretiens Poutine-Witkoff ont été constructifs. De nouveaux efforts pour résoudre la crise ukrainienne ont été discutés.

Crash d’un hélicoptère de la Protection civile à Jijel: Le président de la République présente ses condoléances

Médias israéliens: Netanyahu a décidé d’étendre les attaques contre Gaza

Feu de forêt en Espagne: Hôtels et campings évacués

Lettre du Président français: Les autorités algériennes apportent des précisions

Bourse d’Alger: Forte hausse de la valeur des actions échangées au 1er semestre 2025

Gaza: 20 Palestiniens tués quand un camion d’aide humanitaire s’est renversé

