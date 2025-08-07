Détails sur la future rencontre Poutine-Trump

Principales déclarations de Youri Ouchakov, conseiller présidentiel russe:

La semaine prochaine a été fixée comme date butoir pour le sommet bilatéral. Pourtant, il est difficile de prévoir combien de jours dureront les préparatifs.

Le lieu des entretiens a également été convenu; il sera annoncé ultérieurement.

Steve Witkoff, émissaire de Donald Trump, a évoqué l’idée de pourparlers trilatéraux (Poutine-Trump-Zelensky), mais Moscou n’a pas commenté.

La Russie est en train d’informer ses amis et partenaires des résultats des discussions Poutine-Witkoff à Moscou.

Les entretiens Poutine-Witkoff ont été constructifs. De nouveaux efforts pour résoudre la crise ukrainienne ont été discutés.