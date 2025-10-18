Diphtérie à Skikda: Cinq cas confirmés , dont deux décès

Le ministère de la Santé fait le point sur la situation épidémiologique relative à la diphtérie au niveau de la wilaya de Skikda. Dans un communiqué publié tard dans la soirée de vendredi, il a fait état de 5 cas confirmés dont deux décès. Il a également annoncé les mesure mesures prise localement pour endiguer cette maladie.

Concernant les deux victimes tuées par celle-ci, il s’agit d’un homme de nationalité étrangère âgé de 25 ans et une fillette de 12 ans qui n’était pas vaccinée contre cette maladie, précise la même source.

Le ministère affirme en outre qu’une cellule de crise a été mise en place au niveau de la Direction de la Santé et de la Population de la wilaya de Skikda dès la détection de cette maladie.,

Ceci « afin d’assurer le suivi de la situation épidémiologique de près et de prendre toutes les mesures préventives et thérapeutiques nécessaires, en coordination avec les autorités locales ».

Les cas enregistrés bénéficient d’une prise en charge selon les protocoles thérapeutiques en vigueur, note encore la même source.

Par ailleurs, le ministère a appelé l’ensemble des citoyens à respecter le calendrier national de vaccination Il a en outre réaffirme qu’il suit de très près l’évolution de la situation sanitaire à Skikda, et qu’il reste pleinement mobilisé pour garantir la sécurité des citoyens et protéger la santé publique.

Agences