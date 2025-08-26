Djelfa: 26 blessés dans une collision entre un bus et un camion à Tadimt

Vingt-six (26) personnes ont été blessées dans un accident de la circulation survenu lundi matin, dans la commune de Tadmit, wilaya de Djelfa, indique un communiqué de la Protection civile.

Selon le même communiqué, l’accident s’est produit aux environs de 5h10mn du matin, au lieu dit Magtaa El Ouassat de la RN1 en direction de Laghouat, lorsqu’un bus de transport de voyageurs assurant la liaison Jijel-Hassi R’mel, est entré en collision avec un camion semi-remorque.

Les secours du centre avancé d’Oued Sder, appuyés par les unités d’Ain El Ibel et de Djelfa, sont rapidement intervenus sur le lieu de l’accident qui a fait 26 blessés âgés de 1 à 58 ans.

Après avoir reçu les premiers soins sur place, les personnes blessées ont été évacuées vers le secteur sanitaire d’Ain El Ibel ainsi que vers l’hôpital Mehad Abdelkader, sis à la cité Chaâbani de Djelfa, selon les précisions du communiqué de la Protection civile de la wilaya.