Docteur Elias Akhamoukh: De nouvelles menaces sanitaires pourraient apparaître

« Il est plus que nécessaire aujourd’hui de réadapter notre système de santé, notamment dans son volet prévention », car la conjugaison de plusieurs facteurs nouvellement apparus peut constituer de sérieuses menaces, et « une épidémie peut nous surprendre à tout moment et venant de n’importe où ».

C’est ce qu’a déclaré ce matin le docteur Elias Akhamoukh, Chef de service des maladies infectieuses au niveau de l’Etablissement public hospitalier de Tamanrasset, qui s’exprimait à l’émission L’invité de la rédaction de la chaine 3 de la Radio Algérienne.

Il a expliqué que les mouvements massifs de populations fuyant des zones de conflits et les changements climatiques donnant lieu à des catastrophes naturelles favorisent fortement le développement de maladies précédemment éradiquées ou de nouvelles affections nées des conditions favorables à leurs apparition et développement.