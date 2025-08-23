-- -- -- / -- -- --
Domestic Airlines: Lancement du premier vol Alger-Tamanrasset lundi prochain

Echorouk
La compagnie aérienne Domestic Airlines a annoncé, vendredi dans un communiqué, le lancement lundi prochain de son premier vol régulier Alger-Tamanrasset.

Ce vol inaugural sera opéré par un Boeing 737-800, selon le communiqué, qui précise que le vol régulier Alger-Tamanrasset s’inscrit dans le cadre des efforts nationaux en faveur d’un développement équilibré à travers l’ensemble du territoire et de la concrétisation de la politique de l’Etat visant à renforcer l’offre de transport aérien domestique et à faciliter la mobilité des citoyens vers les wilayas du Grand Sud.

Ce vol régulier s’inscrit également dans “une mission de service public à dimension stratégique, qui vient répondre aux besoins de mobilité des citoyens et renforcer les liaisons aériennes entre les différentes régions du pays, appuyant ainsi l’intégration nationale et contribuant aux efforts de l’Etat en faveur du développement du système national de transport aérien”, poursuit la même source.

A travers le lancement de ce vol, Domestic Airlines réaffirme son engagement à mettre en œuvre les orientations des hautes autorités du pays, en assurant un service de transport aérien de qualité.

Pour rappel, Domestic Airlines a été créée afin de renforcer l’offre de transport aérien entre les différentes wilayas du pays et de soutenir le développement socioéconomique, après le transfert de propriété de Tassili Airlines à Air Algérie, finalisé le mois courant.

