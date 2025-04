Droit de séjour en France: Retailleau veut durcir les conditions

Le ministre français de l’Intérieur Bruno Retailleau affirme que le “droit de séjour est une faveur” pour les étrangers, ce qui justifie, selon lui, les “conditions” pour l’obtenir.

“J’enverrai très prochainement aux préfets une circulaire pour durcir les conditions de la naturalisation”, indique ce jeudi Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur, alors qu’il présente jeudi 10 avril le bilan de ses six premiers mois à Beauvau. “Le droit de séjour est une faveur qu’on accorde donc on y met des conditions”, estime le ministre de l’Intérieur.

Par ailleurs, François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l’Intérieur, indique que “dans les prochains jours, nous enverrons une circulaire aux préfets pour orienter les étrangers en situation régulière vers les métiers en tension”. Bruno Retailleau précise qu’aujourd’hui, il y a 400 000 étrangers en situation régulière au chômage en France.

Visite au Maroc pour la “maîtrise migratoire”

“Je vais me rendre au Maroc avec un certain nombre de listes de noms qui me paraissent être ceux que le Maroc doit accueillir sur son territoire”, annonce également le ministre de l’Intérieur. “Cette relation [avec le Maroc] qui est bonne – ça n’a pas toujours été le cas – pour moi, c’est un enjeu de la maîtrise migratoire, un enjeu très important”, précise-t-il, selon France info.