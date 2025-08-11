Eau potable: Plus de 120 000 analyses par an pour garantir la qualité

La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a indiqué, ce lundi dans un communiqué, que ses services effectuent plus de 120 000 analyses sur des échantillons prélevés à partir de différents points du réseau de production et de distribution, afin de s’assurer de la qualité et de la potabilité de l’eau, réaffirmant son engagement à fournir une eau de haute qualité répondant aux besoins quotidiens des citoyens.

Cette annonce intervient parallèlement à la publication par la société des résultats des analyses de contrôle de la qualité de l’eau du robinet pour le deuxième trimestre de l’année en cours, concernant les wilayas relevant de sa compétence (Alger et Tipaza).

Ces analyses sont effectuées sous la supervision du laboratoire central de la «SEAAL», accrédité selon la norme ISO 17025 par l’Organisme algérien d’accréditation (ALGERAC), rappelle la société.

Les analyses de contrôle, menées dans les communes du centre, de l’est et de l’ouest de la wilaya d’Alger, ainsi que celles de la wilaya de Tipaza, ont permis à la «SEAAL» de conclure que «les résultats obtenus démontrent la qualité et la potabilité de l’eau distribuée, conformément à l’ensemble des normes nationales et internationales en la matière».

Par ailleurs, et afin de préserver cette qualité, la «SEAAL» a rappelé aux citoyens et à ses clients la nécessité d’assurer un nettoyage et une désinfection réguliers des réservoirs, citernes et autres moyens de stockage d’eau se trouvant à leur niveau.