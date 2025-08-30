Economie de l’eau potable: De simples gestes pour la préservation de cette ressource précieuse

L’eau potable constitue une ressource essentielle, qui fait l’objet d’un énorme gaspillage quotidien à cause de mauvaises habitudes, au moment où de simples gestes peuvent économiser de grandes quantités et préserver cette ressource vitale sans toucher à la qualité de la vie.

A ce propos, le directeur de la communication et du développement durable à la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL), Adel Babou a indiqué à l’APS que l’eau potable “se veut une richesse précieuse” qui coûte à l’Etat des investissements colossaux en vue d’assurer sa disponibilité, notamment à travers les usines de dessalement de l’eau de mer, soulignant que sa préservation était une responsabilité partagée entre l’Etat et le citoyen.

Selon les constatations de la SEAAL, plusieurs comportements quotidiens sont à l’origine du gaspillage d’importantes quantités d’eau, comme l’ouverture du tuyau d’arrosage qui gaspille entre 12 et 15 litres/minute ou un robinet laissé ouvert lors du brossage des dents dont la quantité d’eau gaspillé est de près de 5 litres/minute, outre les simples fuites affectant les réseaux de circulation de l’eau des maisons qui pourraient causer la perte de 100 litres/jour.

Laver la vaisselle avec un robinet ouvert consomme trois fois plus d’eau par rapport à l’utilisation d’un évier ou d’une cuvette tandis que le lavage des mains avec un robinet ouvert consomme quant à lui 10 fois plus que l’utilisation d’un récipient, d’un robinet temporisé ou d’un robinet équipé d’un capteur intelligent, selon le même responsable, ajoutant qu’une douche de 40 minutes avec un robinet ouvert consomme 300 litres contre 70 litres seulement pour une douche de 10 minutes.

Concernant le lavage des voitures, les estimations indiquent que l’utilisation d’un tuyau d’arrosage pendant un quart d’heure coûte une quantité suffisante à l’approvisionnement d’une famille de trois (3) membres pour une journée entière (200 litres), alors que la consommation ne dépasse pas 50 litres quand on utilise un seau. Le nettoyage du sol avec un tuyau d’arrosage pendant 10 minutes gaspille près de 120 litres d’eau.

Parmi les occasions connaissant une consommation d’eau excessive, d’après la SEAAL, l’Aid El-Adha, où la moyenne de consommation d’une famille de taille moyenne durant les trois (3) premières heures du matin de la fête équivaut à celle de 24 heures en temps normal, soit près de 1.500 litres en quatre heures. Le nettoyage des outils utilisés à cette occasion sous le robinet consomme 50 litres, contre seulement 5 litres lorsqu’on utilise une cuvette, sans compter les autres usages domestiques relatifs à cette occasion.

A ce propos, l’intervenant a appelé à réduire le gaspillage pour garantir la pérennité de cette ressource, rappelant que les grands efforts publics visant à préserver l’eau restaient insuffisants sans la participation effective des citoyens, d’autant que quelques simples gestes contribuent, grandement, au gaspillage domestique, a-t-il soutenu.

Il a, en outre, souligné que chaque individu avait sa part de responsabilité quant à la préservation de cette ressource rare et coûteuse, faisant savoir que les pouvoirs publics s’employaient à mettre en œuvre des projets stratégiques pour assurer la disponibilité des ressources hydriques, c’est pourquoi, un usage rationnel d’eau est le moyen idoine pour en garantir la pérennité, d’autant plus qu’il s’agit de la première ligne de défense face aux futurs défis hydriques.

L’économie d’eau, un devoir national et moral

L’entreprise, ajoute-t-il, vise à améliorer les conditions de vie des citoyens à travers une distribution équitable d’eau potable, parallèlement à des campagnes de sensibilisation continues à l’importance d’une consommation rationnelle.

Rationnaliser la consommation et encore généraliser les technologies d’économie d’eau à travers la sensibilisation des citoyens, la mise à disposition des équipements adéquats et l’implication de la société civile, constituent un devoir national, selon le même intervenant.

“Chaque goutte d’eau compte, c’est pourquoi la rationalisation de la consommation n’est pas un simple choix, mais un devoir national et moral”, a-t-il affirmé, soulignant que le rôle du citoyen était aussi important que celui de l’Etat.

Il a également appelé les citoyens à bien fermer les robinets, à éviter les débits d’eau élevés car augmentant les quantités consommées, à privilégier l’utilisation du balai et du seau plutôt que le tuyau d’arrosage pour le nettoyage des sols, à réparer rapidement les fuites, à utiliser des équipements hydro-économes, ainsi qu’à adopter des comportements raisonnables pour le lavage des voitures, l’arrosage des jardins et l’utilisation des lave-linges.

Dans le même contexte, il a mis l’accent sur la gravité des comportements négatifs tels que les raccordements anarchiques aux réseaux d’eau potable, étant des infractions punies par la loi, ainsi que les fuites visibles ou invisibles qui nécessitent l’intervention des équipes de la “SEAAL” pour les localiser et les réparer.

Dans le cadre de ses efforts pour protéger la ressource hydrique contre le gaspillage, “SEAAL” mène des campagnes de sensibilisation à l’instar des jours de l’Aïd El-Adha où elle a organisé une vaste campagne de sensibilisation ayant touché près de 10 millions d’abonnés via ses plateformes sur les réseaux sociaux, à travers des publications portant sur les efforts de ses équipes opérationnelles et leurs préparatifs pour cette occasion, ainsi que de nombreux messages de sensibilisation sur l’importance de rationaliser la consommation durant les jours de l’Aïd, qui enregistre souvent des pics de consommation.

La société a également constaté une augmentation significative de la consommation durant la saison estivale en raison de la hausse saisonnière des températures, d’où l’intensification, via ses supports numériques, des publications encourageant à une utilisation rationnelle des ressources hydriques.

Par ailleurs, la société accorde un intérêt particulier aux enfants pour leur inculquer les valeurs de préservation d’eau à travers leurs comportements quotidiens.