Education nationale: Ouverture exceptionnelle de la plateforme numérique du 25 au 31 août pour le recrutement d’enseignants contractuels

Echorouk
Le ministère de l’Education nationale a annoncé, mercredi dans un communiqué, l’ouverture exceptionnelle, à partir de lundi prochain, de la plateforme numérique pour le recrutement d’enseignants contractuels.

“Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2025-2026 et après recensement des postes vacants, le ministère de l’Education nationale annonce l’ouverture exceptionnelle de la plateforme numérique pour le recrutement d’enseignants contractuels, en attendant l’organisation du concours de recrutement d’enseignants prévu en décembre 2025”, précise le communiqué.

La plateforme de recrutement https://tawdif.education.dz sera ouverte exceptionnellement du 25 août 2025 à midi au 31 août 2025 à minuit.

Pour pouvoir postuler, les candidats doivent impérativement être titulaires d’un diplôme figurant sur la liste officielle des qualifications exigées, publiée par le ministère.

Les demandes, accompagnées des pièces justificatives exigées, dont une copie du diplôme, doivent être déposées en ligne via la plateforme numérique.

Les candidats seront notifiés, à partir du 4 septembre, des résultats du traitement automatisé de leurs demandes via leurs comptes sur le système d’information du secteur de l’éducation nationale.

Les candidats admis sélectionneront les établissements de leur choix, du 4 au 6 septembre. Ils seront notifiés de leurs affectations, le 9 septembre via leurs comptes, et devront rejoindre leurs établissements, le 14 septembre.

Tout candidat admis qui ne rejoint pas son établissement d’affectation au plus tard le 16 septembre, sera considéré comme ayant implicitement renoncé à sa demande de recrutement et sera remplacé par le candidat suivant sur la liste.

