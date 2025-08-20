EMS Algérie, 14e mondiale et leader au Maghreb dans la livraison express

L’entreprise EMS (Express Mail Service), filiale de la société Algérie Poste spécialisée dans la livraison de colis et de courriers express, s’est classée à la 14e place mondiale et première parmi les opérateurs d’Afrique du Nord et du Maghreb, en matière de «qualité des services, précision des performances et respect des normes internationales», selon le dernier rapport de l’Union postale universelle, a indiqué, ce mardi un communiqué du ministère de la Poste et des Télécommunications.

La même source a précisé que l’entreprise EMS Champion Post filiale d’Algérie Poste spécialisée dans la livraison de colis et de courriers, a enregistré «des performances remarquables dans divers indicateurs d’activité, ce qui lui a permis de se hisser à la 14e place mondiale parmi les opérateurs de 177 pays, selon le dernier rapport de l’Union postale universelle sur les performances des pays membres de la coopérative du service EMS».

Selon ce même classement, «l’entreprise s’est classée première parmi les opérateurs d’Afrique du Nord et du Maghreb».

Le communiqué a souligné que ce classement «se base sur des indicateurs de performance très précis, soigneusement suivis et mesurés, tels que le respect des normes internationales de livraison, la conformité aux exigences internationales en matière d’échange de données, ainsi que la rapidité de traitement des réclamations et la qualité du service clientèle».

Dans ce cadre, le rapport a mis en évidence que le service client d’EMS Algérie «a répondu immédiatement à 98 % des préoccupations et demandes de ses clients et partenaires à travers le monde», et a révélé «une nette amélioration dans les performances liées aux standards de transmission de données entre opérateurs internationaux, avec l’atteinte de 89 % des objectifs fixés, en plus de réaliser un taux de 85 % pour l’indicateur de livraison des colis dans les délais, un chiffre en constante progression par rapport aux années précédentes».

Le ministère a souligné dans son communiqué que cette «dynamique ascendante et cette évolution continue de l’activité d’EMS reflètent l’engagement du secteur à contribuer à la création d’un environnement favorable au développement du commerce électronique, à l’encouragement du paiement électronique, et à la promotion de l’inclusion financière, dans le cadre de l’approche intégrée tracée par les hautes autorités du pays dans ce domaine».