Enfant palestinien tué aux USA: Biden condamne un «acte de haine horrible»

Le président américain Joe Biden a condamné dimanche 15 octobre le meurtre d’un garçon musulman de six ans qui a été poignardé près de Chicago, dénonçant un «acte de haine horrible», lié selon la police à la guerre entre Israël et le Hamas.

L’enfant, qui a reçu samedi 26 coups de couteau, est décédé à l’hôpital. Sa mère de 32 ans devrait elle survivre, selon un communiqué du bureau du shérif du comté de Will, dans l’Illinois, qui a qualifié l’attaque d’«odieuse». «Les enquêteurs ont pu déterminer que les deux victimes de cette attaque violente ont été ciblées par le suspect parce qu’elles sont musulmanes et en raison du conflit en cours au Proche-Orient impliquant le Hamas et les Israéliens», indique le communiqué, qui précise que la tuerie a eu lieu à environ 64 kilomètres à l’ouest de Chicago.

Dans un communiqué publié dimanche, M. Biden a confirmé que la femme était la mère du garçon et a affirmé que leur «famille musulmane palestinienne était venue en Amérique pour y chercher ce que nous cherchons tous : un refuge pour vivre, apprendre et prier en paix». «Cet acte de haine horrible n’a pas sa place en Amérique et va à l’encontre de nos valeurs fondamentales : la liberté de prier sans crainte, la liberté de croire et la liberté d’être», a ajouté le président américain. La mère a réussi à appeler le 911 tout en repoussant son assaillant, Joseph Czuba, 71 ans, selon le bureau du shérif. Lors de l’autopsie, un couteau militaire dentelé avec une lame de 15 cm a été retiré de l’abdomen de l’enfant.

Jill and I were sickened to learn of the brutal murder of a child and the attempted murder of the child’s mother yesterday in Illinois. Our condolences and prayers are with the family.

This act of hate against a Palestinian Muslim family has no place in America.

