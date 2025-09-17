-- -- -- / -- -- --
Enseignement supérieur: 4.112 postes budgétaire alloués au recrutement de professeurs pour l’exercice 2025

Echorouk
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé mercredi, dans un communiqué, avoir bénéficié de 4.112 postes budgétaires alloués au recrutement de professeurs pour l’exercice 2025.

Ces nouveaux postes concernent “2.941 enseignants-chercheurs, 719 professeurs hospitalo-universitaires, 156 chercheurs permanents et 185 professeurs contractuels”, précise la même source.

