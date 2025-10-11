Environ 250.000 personnes sont rentrées dans la ville Ghaza depuis l’annonce du cessez-le-feu

Près de 250.000 personnes sont rentrées dans la ville Ghaza depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu conclu, jeudi, entre le mouvement de résistance palestinien Hamas et l’entité sioniste, a annoncé samedi Mahmoud Basal, porte-parole de la Défense civile de l’enclave palestinienne.

“Aujourd’hui, après l’annonce du cessez-le-feu, environ 250.000 personnes sont rentrées dans la ville de Ghaza”, a déclaré le porte-parole de ce département.

Selon lui, 200.000 autres Palestiniens sont retournés dans les zones nord de l’enclave, que l’armée d’occupation sioniste avait précédemment déclarées “extrêmement dangereuses” pour les civils.

Le mouvement de résistance palestinien Hamas a annoncé être parvenu à un accord prévoyant la fin de l’agression sur la bande de Ghaza, le retrait des forces d’occupation sionistes, l’entrée des aides humanitaires et l’échange de prisonniers.

Le Hamas a indiqué dans un communiqué, que cet accord intervient à l’issue de “négociations sérieuses et responsables” autour de la proposition du président américain Donald Trump, visant à mettre un terme à l’agression génocidaire contre le peuple palestinien.

Il a salué, par la même occasion, “la résistance héroïque du peuple palestinien dans la bande de Ghaza, à El-Qods, en Cisjordanie et parmi la diaspora”.