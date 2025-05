“Escalade supplémentaire”: L’Inde dit que le Pakistan déplace ses troupes vers la frontière

Le Pakistan déplace ses troupes vers la frontière, ce qui “signifie une intention offensive d’escalade supplémentaire”, rapporte l’armée indienne. Le Pakistan a annoncé le début d’une opération militaire à grande échelle contre l’Inde. L’armée indienne a confirmé samedi avoir été attaquée par Islamabad.

“Aujourd’hui, vers 05h00 du matin (heure locale), plusieurs drones ennemis armés ont été détectés au-dessus de Khasa Cantt, à Amritsar. Nos unités de

défense aérienne ont réagi rapidement, interceptant et neutralisant tous les UAV hostiles”, a indiqué l’armée indienne dans une publication sur son compte X. Des sources de sécurité pakistanaises ont pour leur part indiqué que leur pays avait lancé une riposte contre l’Inde après des frappes visant trois de ses bases aériennes dans la nuit de vendredi à samedi. Selon les bilans publiés par les deux camps, cette confrontation militaire, la plus sérieuse entre les deux pays depuis deux décennies, a causé depuis mercredi la mort d’une cinquantaine de civils pakistanais et indiens.