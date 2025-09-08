Espagne: Le Premier ministre annonce 9 mesures « pour stopper le génocide à Gaza »

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a annoncé lundi 9 nouvelles mesures visant à stopper le « génocide à Gaza ».

« Ce qu’Israël fait n’est pas de se défendre, c’est exterminer une population sans défense », a déclaré Sanchez dans une allocution télévisée.

Il a indiqué que, bien que l’Espagne applique de facto depuis 2023 une interdiction d’exportation d’armes vers Israël, le gouvernement va désormais légiférer en urgence pour instaurer une interdiction « permanente ».

Madrid interdira également aux navires transportant du carburant vers les forces israéliennes d’utiliser les ports espagnols. Les aéronefs transportant du matériel de défense seront bannis de l’espace aérien espagnol.

Sanchez a ajouté que les personnes « directement impliquées dans le génocide, violant les droits humains et commettant des crimes de guerre à Gaza » se verront interdit l’entrée en Espagne.

Parmi les autres mesures figurent l’interdiction des importations en provenance des colonies israéliennes illégales en Cisjordanie et à Gaza, la limitation des services consulaires espagnols aux seuls citoyens espagnols résidant dans les territoires occupés, et le renforcement de la présence espagnole à Rafah avec des troupes supplémentaires et de nouveaux projets conjoints avec l’Autorité palestinienne pour fournir nourriture et médicaments.

L’Espagne augmentera également sa contribution à l’Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) de 10 millions d’euros et s’engagera à fournir 150 millions d’euros d’aide humanitaire supplémentaire pour Gaza en 2026.

« Nous savons que ces mesures ne suffiront pas à mettre fin aux crimes de guerre, mais nous espérons qu’elles permettront de faire pression sur le Premier ministre Benjamin Netanyahu et d’alléger les souffrances du peuple palestinien. L’Espagne ne peut pas seule arrêter la guerre, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas essayer », a déclaré Sanchez.