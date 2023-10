Espagne: Manifestation pro-palestinienne à Madrid

Des milliers de personnes ont manifesté dimanche à Madrid en solidarité avec les Palestiniens et pour dénoncer l’agression sioniste, le plus grand rassemblement parmi ceux qui se sont tenus en Espagne ce week-end.

Convoqués sous les mots d’ordre “Madrid avec la Palestine” et “contre le colonialisme sioniste”, les manifestants ont défilé dans le centre de la capitale espagnole, beaucoup vêtus d’un keffieh et scandant des slogans comme “Vive la lutte du peuple palestinien”. Certains ont aussi dénoncé un “génocide” et une “extermination”.

Des manifestations ont également eu lieu ce week-end dans des villes comme Barcelone, Pampelune ou Tolède, la plupart en solidarité avec les Palestiniens et pour critiquer l’entité sioniste.

Le bilan des agressions menées depuis le 7 octobre par les forces de l’occupation sioniste dans la bande de Ghaza et en Cisjordanie occupée s’est élevé dimanche à 2.726 martyrs et 10.800 blessés parmi les Palestiniens, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

Le ministère de la Santé a expliqué dans un communiqué publié par l’agence de presse Wafa, que le nombre de martyrs dans la bande de Ghaza s’est élevé à 2.329, dont une majorité d’enfants et de femmes, tandis que le nombre de blessés a atteint 9.042.

En Cisjordanie occupée, le nombre de martyrs palestiniens s’est élevé à 56, après l’annonce samedi de la mort de l’enfant Muhammad Rifaat Adwan (16 ans) dans le gouvernorat de Tulkarem, tandis que le nombre de blessés s’est élevé à plus de 1.200 d’après la même source.