Espagne: Saisie de 6600 kg de haschisch en provenance du Maroc

Cette opération dite “Congregatio” a permis le démantèlement de l’organisation la plus active actuellement dans le trafic de haschisch entre le Maroc et le Campo de Gibraltar (comarque la plus méridionale de la province de Cadix et également de l’Europe continentale), a précisé le journal espagnol “La Razon”.

Elle a été menée a l’aube avec l’intervention simultanée de quelque 200 gardes civils, qui ont effectué neuf perquisitions a La Linea et une a San Roque, ajoute la même source.

Cette action a permis, en outre, de démanteler le clan “El Chaqueta”, que la Garde civile considère comme le plus actif dans le trafic de haschisch avec des bateaux de drogue entre le Maroc et La Linea, souligne le journal espagnol, qui a également fait état de la saisie de neuf véhicules haut de gamme.

Le trafic de drogue en provenance du Maroc ne cesse de défrayer la chronique en Espagne et des saisies de quantités importantes de haschich sont souvent signalées.

Le 14 janvier, la Garde civile espagnole avait réussi a démanteler un réseau spécialisé dans la contrebande de grandes quantités de drogue vers l’Espagne, lors d’une opération qui a abouti a la saisie de deux tonnes et 780 kg de haschisch en provenance du Maroc, en plus de l’arrestation de 17 suspects.

Et en mars, l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) avait indiqué que le Maroc, premier producteur mondial de haschich, restait le principal pays de provenance de la résine de cannabis qui entre dans l’Union européenne (UE).

“Le trafic de cannabis produit au Maroc (en particulier de résine de cannabis) et, de plus en plus, le trafic a travers le territoire marocain de cocaïne en provenance d’Amérique latine et a destination de l’Europe, génèrent d’importants profits illicites”, détaille le rapport de l’OICS, relevant que “des biens immobiliers, des bijoux et des véhicules sont achetés pour blanchir le produit de ce trafic” dont le montant annuel des opérations a atteint “6,7 milliards de dollars en 2019, ce qui équivaut a 5,6% du PIB”.