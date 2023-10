ETUSA lance le service “City Tour” à Alger

L’Entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a lancé, mardi, le service Excursions “City Tour” à travers des bus à impériale, pour faire connaître les monuments historiques et culturels de la capitale.

Ce service permettra de sillonner la capitale et la découverte de ses sites touristiques à bord d’un bus à impériale, doté d’un grand écran et de haut-parleurs. Un guide touristique en costume traditionnel accompagnera les voyageurs le long de l’excursion, leur fournissant toutes les informations nécessaires en Arabe et en Anglais pour les touristes étrangers.

Le prix du ticket pour un circuit de deux heures est fixé à 450 DA, à 600 DA pour quatre heures, et à 1.000 DA pour une virée de six heures. Le prix inclut des rafraîchissements servis à bord.

S’exprimant à l’occasion, la chargée de communication de l’ETUSA, Assia Zaidi a affirmé que l’Entreprise publique avait affecté quatre (4) bus à impériale, dans un premier temps, ajoutant que le nombre de bus sera revu à la hausse dans le cadre des efforts visant la promotion du tourisme intérieur.

Aussi, le service “City Tour” sera assuré, au début, durant quatre jours par semaine à savoir vendredi, samedi, lundi et mardi.

Concernant les navettes de vendredi, les bus “City Tour” démarreront à 15:00 au départ des Sablettes, a fait savoir l’intervenante qui a ajouté que le départ se fera, samedi, de la Place du 1er mai à 09:00 et à 14:00 pour les lundis et mardis.

Lors du coup d’envoi officiel du service, ETUSA a assuré une tournée d’essai à travers les rues de la capitale, où les voyageurs se sont réjouis de cette initiative qui contribue à promouvoir les zones touristiques de la capitale comme la Casbah, les mosquées, les jardins et autres.

Dans une déclaration à l’APS, un voyageur a affirmé que “cette initiative profitera aux parents n’ayant pas de véhicules, qui pourront faire promener leurs enfants à des prix raisonnables”.