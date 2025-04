Le secteur agricole algérien est réputé pour sa production abondante de produits de haute qualité, et les fraises en sont un parfait exemple. Bien qu’elles soient l’un des fruits les plus prisés du pays, les fraises sont souvent vendues à un prix bien inférieur à celui d’autres produits courants comme les pommes de terre. La raison ?

Un excédent de fraises, combiné à leur qualité exceptionnelle, a entraîné des prix si bas qu’un kilo de fraises coûte à peine 1 000 £. €0.40, alors qu’un kilo de pommes de terre coûte à peine €0.30

Selon un rapport du site « International Supermarket News (ISN) » ,la dynamique des prix en dit long sur la capacité agricole et la dynamique du marché algérien. Elle met également en évidence une occasion manquée d’exporter ce qui pourrait être l’un des fruits les plus recherchés du pays sur les marchés internationaux. Cependant, les fraises sont en abondance, il reste un manque de volonté d’exploiter pleinement le potentiel d’exportation, seuls quelques efforts entrepreneuriaux progressent dans cette direction.

Le surplus de fraises : une opportunité non exploitée

La production de fraises en Algérie est en hausse. Climat idéal, associée à des techniques agricoles modernes, a permis aux agriculteurs algériens de produire des fraises parmi les plus qualitatives de la région. Cependant, comme dans de nombreux secteurs agricoles en Algérie, la saturation du marché a conduit à une situation où les agriculteurs ne sont pas en mesure de vendre la totalité de leur production sur le marché intérieur à des prix qui reflètent la qualité et les efforts investis.

Le résultat est un paradoxe : les fraises coûtent moins cher que les pommes de terre, même si elles sont généralement considérées comme une culture plus délicate et de plus grande valeur. Cette anomalie est en grande partie due à surabondance de fraises, ainsi qu’une stratégie de prix visant à maintenir les coûts bas pour les consommateurs algériens. Pour l’Algérien moyen, cela signifie l’accès à des fruits abordables, frais et nutritifs. Cependant, pour les producteurs locaux, cela représente un défi en termes de rentabilité et de croissance.

Nature périssable des fraises: Contrairement aux pommes de terre, qui peuvent être conservées pendant des mois, les fraises sont périssables et ont une durée de conservation limitée. Cela entraîne une surabondance d’approvisionnement qui doit être vendus rapidement, en faisant encore baisser les prix pour écouler les stocks avant que les produits ne se gâtent.

Subventions gouvernementales et contrôle des prix: Le gouvernement algérien s’est longtemps attaché à garantir des prix alimentaires abordables pour la population, subventionnant souvent des produits agricoles clés comme les pommes de terre et les fraises. Cela contribue à maintenir les coûts de consommation à un faible niveau, mais limite

Il est indéniable que la filière algérienne de la fraise recèle un immense potentiel d’exportation inexploité. La clé de sa transformation réside dans construire la bonne infrastructure, en favorisant les partenariats avec les acheteurs internationaux et en améliorant les efforts de marketing pour faire connaître les produits algériens de haute qualité.

Les agriculteurs algériens bénéficieraient de formation et soutien dans les domaines de la réglementation des exportations, de l’emballage et de la logistique, afin de garantir que leurs produits répondent aux normes des marchés mondiaux.

Bien que le maintien de prix bas pour la consommation locale demeure une priorité pour le gouvernement, exporter les excédents de fraises Cela pourrait contribuer à alléger la pression sur les marchés locaux, à améliorer la rentabilité des agriculteurs et à fournir à l’Algérie une nouvelle source de revenus. Avec des investissements judicieux et une orientation stratégique vers l’exportation, la filière fraisière algérienne pourrait devenir un moteur économique majeur dans les années à venir.

Un avenir prometteur pour les fraises algériennes

L’Algérie dispose d’une richesse en fraises de haute qualité qui pourrait facilement trouver sa place sur les marchés internationaux. Le défi ne réside pas dans la qualité du produit mais dans l’ capacité à le faire sortir du pays et entre les mains des consommateurs mondiaux. Avec une infrastructure, un marketing et des investissements adéquats, l’excédent de fraises de l’Algérie pourrait se transformer en une opportunité d’exportation lucrative.