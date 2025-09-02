FAF: Naoufel Khacef remplace Aït Nouri, blessé

Le latéral gauche du CR Belouizdad, Naoufel Khacef, a été convoqué lundi en équipe nationale, en prévision de la double confrontation contre le Botswana et la Guinée, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de football, en remplacement de son coéquipier Rayan Aït Nouri, blessé, a indiqué lundi un communiqué de la Fédération algérienne (FAF).

“Le sélectionneur national Vladimir Petkovic a fait appel au latéral gauche Naoufel Khacef pour suppléer l’absence de Rayan Aït Nouri, contraint au forfait pour les deux matchs face au Botswana et à la Guinée, en raison d’une blessure”, a annoncé l’instance fédérale.

Agé de 24 ans et sociétaire du club anglais, Manchester City, Aït Nouri avait contracté une entorse de la cheville lors de la deuxième journée du championnat, avec son club battu à domicile par Tottenham (2-0).

Le latéral gauche des “Citizens” avait contracté cette blessure peu après un quart d’heure de jeu, à la suite d’un choc avec l’attaquant ghanéen des “Spurs”, Mohamed Kudus. Une situation qui l’avait obligé à céder sa place dès la 23e minute au profit du Néerlandais Nathan Aké.

Aït Nouri s’était cependant rétabli en un temps record, reprenant même la compétition dès dimanche à Brighton, mais cette situation a fini par lui causer du tort.

Considérant qu’il était amoindri pour apporter un plus aux éliminatoires de la Coupe du monde avec la sélection nationale, le staff technique national a décidé de le remplacer par Naoufel Khacef: un joueur beaucoup plus frais et qui se trouve actuellement dans meilleur état de forme. Dans le cadre de ces éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (Groupe G), la sélection nationale commencera par défier le Botswana, le 4 septembre courant, au stade Hocine Aït Ahmed de Tizi-Ouzou (20h00), avant de se rendre au Maroc, pour y défier la Guinée. Un match programmé à Casablanca le 8 septembre (17h00).