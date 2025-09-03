Femmes victimes de violence: La plateforme “Himayati” lancée

Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a lancé la plateforme «himayati», destinée aux femmes victimes de violence, leur permettant de signaler, de demander conseil ou soutien et de se rapprocher des services concernés, indique, lundi, un communiqué du ministère.

Cette première plateforme nationale spécialisée dans la prise en charge complète de la femme victime de violence, s’inscrit dans le cadre de «la poursuite des programmes de protection familiale mis en place par l’Etat afin de renforcer la protection de la femme et la promotion de ses droits», précise le communiqué.

Elle vise à «consolider les efforts nationaux consentis en matière de protection, de soutien et d’accompagnement de la femme algérienne à travers des services diversifiés et intégrés», ajoute la même source.

Cet espace numérique assure «une couverture complète pour toutes les femmes, dans toutes les régions et dans différentes circonstances, grâce à l’interconnexion entre les différents services de sécurité ainsi que ceux des secteurs de la justice et de la santé».

Il s’agit également d’un espace de «sensibilisation destiné à renforcer la solidarité et à permettre à la femme d’assumer ses rôles sociaux et d’être protégée, pour assurer une famille stable et une société apaisée et prospère», selon la même source.

Le ministère invite à consulter la plateforme pour plus d’informations via le site-web: www.himayati.dz.