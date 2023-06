FIAT dévoile sa nouvelle voiture électrique “Topolino”

L’AMI de Citroën va devoir partager les routes avec la Topolino de Fiat. Stellantis, le propriétaire des marques Citroën et Fiat, tente de répéter son succès en Italie. La petite citadine électrique sans permis vient d’être dévoilée par le constructeur italien.

“La nouvelle Fiat Topolino incarne parfaitement la Dolce Vita et l’esprit italien de Fiat”, assure Fiat dans son communiqué, selon BFMTV.

Comme on peut le voir sur la photo diffusée par la marque, la Topolino veut offrir du plaisir. Son nom fait d’ailleurs référence, non pas au film de Federico Fellini, mais à Disney pour mieux séduire les jeunes. C’est la traduction de Mickey en Italien et sa calandre porte le sourire de la souris internationalement connue.

L’expérience de la Fiat 500

Cette petite auto a néanmoins des allures de Fiat 500, la voiture la plus populaire d’Italie, pour aller au-delà d’une clientèle juvénile.

“Ce nouveau quadricycle est un nouveau moyen de mobilité électrique conçu pour un large public, notamment les plus jeunes, les familles et les citadins”.

Pour l’instant, on n’en sait pas plus sur la puissance de son moteur et l’autonomie de ses batteries. Son prix est encore secret. Reste aussi à savoir quand elle sera présentée et quand nous pourrons la tester.