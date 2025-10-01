Fiat El Djazaïr réoriente sa production vers un nouveau modèle

La société Fiat El Djazaïr a annoncé, mercredi dans un communiqué, la réorientation de production industrielle à l’usine de Tafraoui (Oran), avec l’arrêt d’une ligne existante pour laisser place à un nouveau modèle de véhicule qui sera introduit prochainement sur le marché national.

“Dans le cadre de l’introduction prochaine du nouveau modèle Fiat Grande Panda et afin de mieux satisfaire les attentes de notre clientèle, la production de la Fiat 500 à l’usine de Tafraoui cèdera sa place à ce nouveau véhicule, marquant une nouvelle ère pour la marque Fiat en Algérie”, est-il indiqué dans le communiqué.

Les dernières livraisons de la Fiat 500 seront assurées conformément aux engagements pris avec les clients, souligne Fiat El Djazaïr ajoutant que les futurs clients intéressés par la Grande Panda pourront s’inscrire sur le site de la société dès l’ouverture officielle des commandes, dont la date sera annoncée prochainement.

Parallèlement, les personnes déjà inscrites pour l’acquisition d’une Fiat 500 seront contactées afin de leur proposer de passer à la Grande Panda, a-t-elle fait savoir.