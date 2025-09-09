Flottille mondiale Sumud: La rapporteuse de l’ONU signale une attaque de drone

La Rapporteure spéciale de l’ONU sur la situation des droits de l’homme en Palestine, Francesca Albanese, a annoncé qu’une attaque de drone avait visé, dans un port tunisien, le navire principal de la Flottille mondiale Sumud, en route vers Gaza pour briser le blocus israélien.

Dans un message publié dans la nuit de lundi à mardi sur la plateforme sociale de la société X, basée aux États-Unis, Albanese a précisé que la flottille, partie d’Espagne le 31 août, avait été la cible d’une attaque alors qu’elle faisait escale en Tunisie. Elle a ajouté que les deux autres bateaux approchant du port avaient « besoin d’une protection urgente ».

– « Une partie du navire a pris feu »

Wael Nawar, membre exécutif de la Déclaration de Tunis de la Flottille mondiale Sumud, a affirmé lors d’un direct sur les réseaux sociaux qu’un drone avait attaqué l’un des bateaux venus d’Espagne.

« Dans le port de Sidi Bou Saïd, un navire espagnol de la flottille a été attaqué par un drone. Une partie du bateau a pris feu. Selon les activistes à bord, un engin incendiaire aurait été largué depuis un drone », a-t-il déclaré.

Les forces de sécurité ont fermé l’accès du port aux véhicules et aux piétons. Les autorités tunisiennes n’ont pour l’instant pas fait de déclaration.

– Un départ prévu le 10 septembre

Après l’arrivée des navires espagnols au large de la Tunisie le 7 septembre, Nawar avait indiqué à Anadolu que « toutes les embarcations en provenance d’Espagne devaient arriver sous deux jours ». Elles doivent prendre la mer depuis la Tunisie le mercredi 10 septembre, aux côtés d’autres bateaux rejoignant depuis la région, pour poursuivre leur route vers Gaza via les côtes italiennes.

Depuis le 1er septembre, environ 150 activistes tunisiens, ainsi que des militants de plusieurs pays – dont des dizaines de Turcs – se préparent à embarquer.

Le terme « Sumud », signifiant en arabe « détermination » ou « volonté inébranlable », est devenu un symbole du peuple palestinien après la guerre des Six Jours en 1967. Il évoque la résistance à l’occupation par le maintien sur les terres, la préservation de l’identité et de la culture palestiniennes, et la construction d’alternatives pacifiques à l’occupation, incluant la désobéissance civile non violente. Dans les manifestations artistiques sur la Palestine, des symboles comme l’olivier et la femme enceinte paysanne représentent ce concept.