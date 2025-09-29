-- -- -- / -- -- --
Flottille mondiale Sumud: La Turquie évacue les passagers d’un bateau qui prenait l’eau

Echorouk
Le « Johnny M », un navire de la Flottille mondiale Sumud transportant de l’aide humanitaire pour Gaza, est tombé en panne lundi matin en Méditerranée et a lancé un appel de détresse, ce qui a conduit la Turquie  à coordonner l’évacuation sécurisée de ses passagers.

Le navire se trouvait dans la zone méditerranéenne entre la Crète, Chypre et l’Égypte lorsque le capitaine a signalé par radio que la salle des machines prenait l’eau.

Les passagers, originaires de plusieurs pays dont le Luxembourg, la France, la Finlande, le Mexique et la Malaisie, ont été pris en charge par le Croissant-Rouge turc et les autorités locales, qui ont assuré leur sécurité.

Dans un message publié sur le réseau social Instagram, basé aux États-Unis, le compte de la Flottille Sumud a souligné que « l’opération s’est déroulée sans encombre grâce à la coordination rapide du gouvernement turc et à l’intervention sur place du Croissant-Rouge turc ».

Le communiqué précise également qu’aucun retard significatif n’est attendu dans le déroulement global de l’opération, la flotte devant atteindre sa destination dans les quatre jours à venir.

