Flottille mondiale Sumud: L’armée israélienne se préparerait à intervenir

Echorouk
La télévision publique israélienne KAN a rapporté que l’armée sioniste se préparait à intervenir contre la Flottille mondiale Sumud, partie pour acheminer de l’aide humanitaire vers la bande de Gaza et poursuivant actuellement sa navigation en Méditerranée.

Selon la télévision publique israélienne KAN, la flottille devrait atteindre la bande de Gaza dans les 4 prochains jours et les forces de l’occupant envisageraient de tenter de la prendre sous contrôle.

Le média a indiqué que l’unité de commandos navals Shayetet avait mené ces derniers jours des exercices d’interception en haute mer, présentés comme visant à minimiser d’éventuels dommages aux participants.

KAN a affirmé qu’Israël avait récemment proposé aux organisateurs de la flottille de faire parvenir l’aide humanitaire via le port d’Ashkelon, Chypre ou encore le Vatican, une offre rejetée par les organisateurs. Selon la chaîne, Tel-Aviv considère l’initiative comme une provocation organisée.

Composée de dizaines de navires, la Flottille mondiale Sumud fait route depuis plusieurs jours vers Gaza avec à son bord une importante cargaison d’aide humanitaire, notamment médicale. Elle constitue la plus grande flottille collective envoyée vers Gaza à ce jour.

Le terme arabe sumud, qui signifie « détermination » ou « résilience », est devenu, après la guerre des Six Jours de 1967, un concept central pour les Palestiniens décrivant la résistance face à l’oppression, à travers la persistance sur la terre, la préservation de l’identité et de la culture palestiniennes, mais aussi des formes de désobéissance civile non violente et la création d’institutions alternatives. En Palestine, l’olivier et la femme enceinte des campagnes sont souvent utilisés pour symboliser ce concept.

