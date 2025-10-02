Flottille mondiale Sumud: Le navire Mikeno dans les eaux de Gaza

Selon le système de suivi, le navire Mikeno de la Flottille mondiale Sumud, en route vers Gaza pour briser le blocus israélien et acheminer une aide humanitaire, est entré dans les eaux de la bande de Gaza.

D’après les informations publiées jeudi sur le site internet de la flottille, le Mikeno se trouve actuellement à environ neuf milles nautiques de Gaza, où il demeure à l’arrêt depuis un certain temps.

Un membre de la délégation turque de la Flottille mondiale Sumud, Ramazan Tunc, a déclaré à Anadolu que le navire Mikeno avait pénétré dans les eaux territoriales de Gaza, franchissant ainsi le blocus.

« Cela signifie concrètement que le blocus a été brisé. Depuis des années, on disait qu’il était infranchissable, qu’Israël imposait à Gaza un siège terrestre et maritime avec une puissance considérable. Aujourd’hui, nous partageons avec vous la joie d’avoir réussi à faire entrer notre navire Mikeno à Gaza », a-t-il affirmé.

Tunc a ajouté que cet événement démontrait qu’« Israël est un tigre de papier », soulignant : « Le plus important, c’est que nous avons brisé le blocus dans les esprits. Nous espérons désormais que viendra bientôt le jour où, dans une Gaza libre, nous pourrons étreindre nos frères et sœurs dans une ville délivrée du siège. »

Tulay Gokcimen, membre de la délégation de la Fllottille mondiale Sumud, a également déclaré qu’il n’y avait pas eu d’attaque directe contre le Mikeno, mais que les militants avaient jeté leurs téléphones après l’approche du bateau israélien et que le navire avait poursuivi sa route en raison de sa petite taille.

Par ailleurs, la coordinatrice de la flottille à Gaza, Noelia Fernandez, a déclaré à la presse espagnole que le navire Mikeno se trouvait à environ sept milles nautiques des côtes, soit un peu moins d’une heure de navigation.

Dans le même temps, certains activistes ont affirmé à différents médias que le navire avait été attaqué par des unités de la marine israélienne après son entrée dans les eaux de Gaza. Toutefois, le compte officiel de la flottille Sumud n’a diffusé aucune confirmation d’une telle attaque.