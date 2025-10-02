Flottille Sumud: Le navire algérien Deir Yassine sous l’emprise des sionistes

Mercredi soir, les forces d’occupation israéliennes ont intercepté le navire algérien « Deir Yassine », qui participait à la flottille de la Résistance du Maghreb à destination de Gaza.

L’annonce a été faite par le Mouvement de la société pour la Paix (MSP) qui s’est indigné de vive voix de cet acte criminel.

« Nos jeunes se sont levés par devoir d’humanité pour défendre la liberté et briser le blocus.jetés injustement les geôles de l’occupation, leur détention constitue un crime impardonnable », affirme le MSP lors d’une publication sur Facebook.

Ce dernier réclame également la libération immédiate de tout détenu injustement incarcéré ainsi la mise en cause de chaque responsable de ces exactions.

Les forces navales israéliennes poursuivent leurs attaques contre la Flottille Mondiale Sumud, qui se dirige vers Gaza pour briser le blocus et acheminer une aide humanitaire.

Sur le compte Instagram (plateforme sociale de la société Meta, basée aux États-Unis) de la flottille, le porte-parole Saif Abukeshek a publié une déclaration vidéo détaillant les navires attaqués et les militants détenus.

Selon lui, 21 navires sur les 44 ont été arrêtés par Israël : Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar, Oxygono, Free Willy et Jeannot III.

Abukeshek a précisé la nationalité des militants présents à bord : 30 Espagnols, 22 Italiens, 21 Turcs, 12 Malaisiens, 11 Tunisiens, 11 Brésiliens, 10 Français, 9 Irlandais, 8 Algériens, 7 Américains, 7 Allemands, 6 Britanniques, 4 Norvégiens, 4 Suédois, 3 Néo-Zélandais, 3 Marocains, 3 Jordaniens, 3 Polonais, 3 Portugais, 3 Mexicains, 2 Koweïtiens, 2 Colombiens, 2 Argentins, 2 Suisses, et plusieurs autres nationalités.

Abukeshek a souligné que les navires tentaient de rejoindre les côtes de Gaza et que les militants étaient déterminés à atteindre leur objectif humanitaire. Il a également rappelé que les réactions de la population face aux attaques israéliennes montrent une solidarité mondiale contre ces actions.

Selon le compte de la flottille sur la plateforme sociale de la société X, basée aux États-Unis, malgré les attaques israéliennes continues, les 30 navires poursuivent leur route vers Gaza, à 46 milles marins de la côte. Les forces israéliennes ont utilisé des canons à eau sur les navires Meteque et Yulara et ont percuté volontairement le navire Florida. Aucun blessé n’a été signalé.

Ikbal Gurpinar, présentatrice et participante de la flottille, a déclaré à AA que l’armée israélienne avait attaqué les navires principaux de la flottille et que les militants présents à bord avaient été arrêtés.

Elle a précisé que neuf des militants détenus illégalement par Israël étaient turcs. « Ils projettent un liquide sur chaque navire, un par un. Nous pensons qu’il s’agit d’une substance chimique, car cela forme une mousse blanche », a-t-elle ajouté.

Gurpinar a indiqué que les navires non attaqués continuaient de se diriger vers Gaza : « Nous avançons lentement. Nous sommes maintenant à 57 milles marins. C’est la flottille qui s’est approchée le plus près jusqu’à présent. »

Appelant à l’action, elle a déclaré : « Désormais, personne de sensé et de conscient ne devrait croire aux mensonges d’Israël. »

Elle a également souligné que, dans plusieurs régions de la Türkiye, la population était mobilisée pour soutenir la flottille : « Parce que le peuple veut que Gaza soit libre. »

Par ailleurs, la délégation turque de la flottille a précisé que, dans le cadre de l’opération visant à acheminer une aide humanitaire vers Gaza, un total de 15 navires avait été intercepté et que le nombre de militants turcs détenus était désormais de 25.