Foot: Décès de l’ancien international Djilali Selmi à l’âge de 79 ans

Djilali Selmi, légende de club du CR Belouizdad dont il a été président et ancien international, est décédé mardi à l’âge de 79 ans, suite à une longue maladie, selon un communiqué de la direction du club de la capitale.

Surnommé «Petit Pelé» en référence au regretté joueur brésilien, en raison de ses performances techniques remarquables, Selmi a porté les couleurs du Chabab Belouizdad entre 1967 et 1976.

Durant cette période, il a mené l’équipe à remporter deux titres de championnat consécutif en 1969 et 1970, ainsi que la Coupe du Maghreb à trois occasions, en 1970, 1971 et 1972.

Outre son succès en tant que joueur, le défunt a également présidé le CR Belouizdad entre 1996 et 2000, menant le club à remporter le championnat algérien et la Coupe de la Ligue en 2000.

Le défunt reste une légende du football algérien, et fut l’un des grands noms du football national durant les années 1960 et 1970, marquant son passage par un talent indéniable et des performances remarquables sur le terrain. Il reste dans la mémoire collective comme l’un de ces joueurs qui ont écrit de belles pages de l’histoire du football national