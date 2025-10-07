-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Foot: Décès de l’ancien international Djilali Selmi à l’âge de 79 ans

Echorouk
  • 29
  • 0
Foot: Décès de l’ancien international Djilali Selmi à l’âge de 79 ans

Djilali Selmi, légende de club du CR Belouizdad dont il a été président et ancien international, est décédé mardi à l’âge de 79 ans, suite à une longue maladie, selon un communiqué de la direction du club de la capitale.

Surnommé «Petit Pelé» en référence au regretté joueur brésilien, en raison de ses performances techniques remarquables, Selmi a porté les couleurs du Chabab Belouizdad entre 1967 et 1976.

Durant cette période, il a mené l’équipe à remporter deux titres de championnat consécutif en 1969 et 1970, ainsi que la Coupe du Maghreb à trois occasions, en 1970, 1971 et 1972.

Outre son succès en tant que joueur, le défunt a également présidé le CR Belouizdad entre 1996 et 2000, menant le club à remporter le championnat algérien et la Coupe de la Ligue en 2000.

Le défunt reste une légende du football algérien, et fut l’un des grands noms du football national durant les années 1960 et 1970, marquant son passage par un talent indéniable et des performances remarquables sur le terrain. Il reste dans la mémoire collective comme l’un de ces joueurs qui ont écrit de belles pages de l’histoire du football national

Articles en Relation
Le Hamas dément tout accord de désarmement sous supervision internationale

Le Hamas dément tout accord de désarmement sous supervision internationale

Trump affirme que l’accord de cessez-le-feu à Gaza est « sur le point d’être conclu »

Trump affirme que l’accord de cessez-le-feu a Gaza est « sur le point d’être conclu »

Dix blessés après la sortie de route d’un bus à Tizi Ouzou

Dix blessés après la sortie de route d’un bus a Tizi Ouzou

Le Premier ministre Sébastien Lecornu remets sa démission à Macron

Le Premier ministre Sébastien Lecornu remets sa démission a Macron

Voyage dans l’espace Schengen: Les empreintes digitales à la place des tampons

Voyage dans l’espace Schengen: Les empreintes digitales a la place des tampons

Italie: Grève générale pour protester contre l’attaque israélienne contre la Flottille mondiale Sumud

Italie: Grève générale pour protester contre l’attaque israélienne contre la Flottille mondiale Sumud

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus