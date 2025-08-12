France: Des actions en justice contre une ex-ministre pour des propos racistes

Des actions en justice ont été engagées à l’encontre de l’ancienne ministre française, Noëlle Lenoir, après ses graves propos racistes, dans lesquels elle a accusé les Algériens de France d’être de “potentiels terroristes”, rapportent lundi des médias.

La députée écologiste, Sabrina Sebaihi, a saisi la procureure de Paris au sujet des graves déclarations faites par Noëlle Lenoir, au moment où une association d’Algériens résidant en France a porté plainte contre la chaîne de télévision CNews sur laquelle l’ex-ministre est intervenue.

Vendredi dernier, Mme Lenoir (ancienne ministre des Affaires européennes entre 2002 et 2004) a accusé sur CNews les “millions d’Algériens” de France d’être des terroristes potentiels capables de représenter des “risques majeurs”, sans que l’animatrice de la chaîne ne la rappelle à l’ordre.

La députée écologiste Sabrina Sebaihi a affirmé qu’assimiler des “millions d’Algériens” vivant en France à des criminels ne pouvait être considéré comme une opinion, mais “un délit”. Elle a ajouté que la haine et la stigmatisation ne pouvaient être tolérées.

L’élue a annoncé avoir saisi, lundi, la procureure de la République. Elle a rappelé que “l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sanctionne la provocation publique, à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe en raison de son origine ou de sa nationalité”. Elle affirme que les propos “stigmatisants et diffamatoires” venant d’une ancienne ministre sur une chaîne de grande écoute “n’ont pas lieu d’être et doivent être sanctionnés”.

Par ailleurs, l’Union française des binationaux et de la diaspora algérienne a adressé une requête au tribunal administratif de Paris contre CNews, estimant que les propos tenus sur cette chaîne étaient susceptibles de recevoir les “qualifications d’incitation à la haine raciale et de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe en raison de son origine nationale”.

L’association a demandé au juge des référés “d’ordonner à CNews la diffusion immédiate, à une heure de grande écoute, d’un bandeau rectificatif et d’excuses publiques adressées aux binationaux franco-algériens et à la diaspora algérienne”, en plus d’une amende de 50.000 euros.

