France: L’ambassadeur américain convoqué après des accusations d’antisémitisme

La France a annoncé dimanche avoir convoqué l’ambassadeur américain Charles Kushner après avoir qualifié d’« inacceptables » ses propos accusant le pays de ne pas combattre la montée de l’antisémitisme.

Kushner, de confession juive et père de Jared Kushner, mari d’Ivanka Trump, a exprimé ces critiques dans une lettre ouverte publiée dimanche dans le quotidien américain The Wall Street Journal, basé aux États-Unis, adressée au président français Emmanuel Macron.

Dans sa lettre, l’ambassadeur a demandé à Macron d’atténuer ses critiques envers Israël et a relevé des exemples d’antisémitisme qui, selon lui, « ont longtemps marqué la vie en France ».

« En France, aucun jour ne passe sans que des Juifs soient agressés dans la rue, que des synagogues ou des écoles soient vandalisées, ou que des commerces appartenant à des Juifs soient dégradés. Votre propre ministère de l’Intérieur a recensé des incidents antisémites même dans des écoles maternelles », a-t-il écrit.

Il a par ailleurs exprimé sa volonté de collaborer avec Macron et d’autres responsables français pour « élaborer un plan sérieux » afin de résoudre ce problème.

Dans un communiqué, le ministère français des Affaires étrangères a précisé avoir convoqué Kushner lundi à son siège à Paris, en soulignant que ses allégations sont « inacceptables ».

Le communiqué, obtenu par CBS News, le réseau américain d’information basé aux États-Unis, précise : « La France rejette fermement ces allégations… La hausse des actes antisémites en France depuis le 7 octobre 2023 est une réalité que nous déplorons profondément et contre laquelle les autorités françaises sont pleinement mobilisées, ces actes étant intolérables. »

Le ministère a ajouté que les accusations de Kushner « sont contraires au droit international », rappelant la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et son « obligation de ne pas intervenir dans les affaires internes des États ».

« Elles ne reflètent pas non plus la qualité du partenariat transatlantique entre la France et les États-Unis, ni la confiance qui doit prévaloir entre alliés », ajoute le communiqué.

Ce différend survient après qu’Emmanuel Macron a écarté la semaine dernière les accusations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu selon lesquelles le projet français de reconnaissance d’un État palestinien contribuerait à l’antisémitisme.

