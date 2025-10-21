France: L’ancien président Nicolas Sarkozy incarcéré ce mardi à la prison de Paris

L’ancien président français Nicolas Sarkozy est incarcéré ce mardi à Paris, une première pour un ex-chef d’Etat de la République française, après sa condamnation à cinq ans de prison pour «association de malfaiteurs», rapportent plusieurs médias français.

Les avocats de Nicolas Sarkozy, 70 ans, devraient déposer une demande de mise en liberté de leur client – qui a fait appel du jugement – dès qu’il sera derrière les barreaux de la prison de la Santé. Une démarche qui prendra deux mois, rapportent les mêmes sources.