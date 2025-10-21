-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

France: L’ancien président Nicolas Sarkozy incarcéré ce mardi à la prison de Paris

Echorouk
  • 41
  • 0
France: L’ancien président Nicolas Sarkozy incarcéré ce mardi à la prison de Paris

L’ancien président français Nicolas Sarkozy est incarcéré ce mardi à Paris, une première pour un ex-chef d’Etat de la République française, après sa condamnation à cinq ans de prison pour «association de malfaiteurs», rapportent plusieurs médias français.

Les avocats de Nicolas Sarkozy, 70 ans, devraient déposer une demande de mise en liberté de leur client – qui a fait appel du jugement – dès qu’il sera derrière les barreaux de la prison de la Santé. Une démarche qui prendra deux mois, rapportent les mêmes sources.

Articles en Relation
Médias et Afrique : Qui fera entendre la voix du continent ?

Médias et Afrique : Qui fera entendre la voix du continent ?

(Vidéo): Le dénommé “Hicham Al Wahrani” arrêté!

(Vidéo): Le dénommé “Hicham Al Wahrani” arrêté!

France: Le musée du Louvre fermé après un braquage

France: Le musée du Louvre fermé après un braquage

Des averses orageuses affecteront plusieurs wilayas du pays

Des averses orageuses affecteront plusieurs wilayas du pays

Début ce mardi de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière

Début ce mardi de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière

Colonies sionistes: Airbnb et Booking accusés de favoriser le “tourisme d’occupation”

Colonies sionistes: Airbnb et Booking accusés de favoriser le “tourisme d’occupation”

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus